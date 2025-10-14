circle x black
Trump: "Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto"

Il presidente Usa a bordo dell'Air Force One di ritorno dall'Egitto: "Stava ricevendo tantissimi applausi. Se non li avesse avuti, non avrei chiesto la grazia"

Trump con i giornalisti a bordo dell'Air Force One (Afp)
14 ottobre 2025 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aveva programmato di chiedere al presidente di Israele Isaac Herzog la grazia per il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo discorso alla Knesset. Ma ''era il momento perfetto, non credete?'', ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One di ritorno dall'Egitto, ''stava ricevendo tantissimi applausi. Se non li avesse avuti, non avrei chiesto la grazia''. Netanyahu è stato incriminato per corruzione, frode e abuso di ufficio in tre casi diversi, ma collegati tra loro.

Trump ha confermato che venerdì riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. ''Credo di sì'', ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano conferma a bordo dell'Air Force One. In precedenza Zelensky aveva annunciato che ''questa settimana'' si sarebbe recato alla Casa Bianca.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
