Trump-Putin, tracce del vertice: spuntano documenti dimenticati

Tra le carte trovate in una stampante, anche il menù del pranzo saltato

I documenti mostrati dall'emittente Npr
16 agosto 2025 | 20.53
Redazione Adnkronos
Documenti preparatori del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, comprese le location precise dei diversi incontri, gli orari e i nomi dei partecipanti, con tanto di numero di telefono dei funzionari americani, sono stati trovati nella stampante di un albergo di Anchorage. Lo rivela oggi l'emittente americana Npr, spiegando che le otto pagine, con il timbro del dipartimento di Stato, sono state trovate nel business centre del Captain Cook Hotel, ad una ventina di minuti dalla base Elmendorf-Richardson dove si è svolto il vertice.

Tra i documenti, evidentemente dimenticati da dipendenti del dipartimento di Stato, figura anche il menù del "pranzo in onore del presidente Putin", che invece poi è stato cancellato: insalata verde con vinaigrette di champagne, filet mignon e halibut e creme brulée per dessert. Dettagliata anche la mappa dei posti a sedere, che prevedeva che Trump e Putin, affiancati dalle loro delegazioni, sedessero uno di fronte all'altro.

Dai documenti emerge anche il regalo preparato da Trump per Putin, una statua da scrivania dell'America Bald Eagle, l'aquila considerata il simbolo degli Stati Uniti. Non manca poi la lista di tutti i partecipanti americani e russi al vertice, con tanto di pronuncia fonetica dei secondo, a cominciare da "Mr President Poo-tihn".

