La clip ironizza sul presidente americano, 'costretto' a prolungare la tregua
Donald Trump aspetta, l'Iran non si presenta. I negoziati non decollano e Teheran sfotte il presidente degli Stati Uniti. Su X, il consolato iraniano a Hyderabad lascia il segno con un video prodotto con l'intelligenza artificiale. La clip mostra la delegazione degli Stati Uniti, guidata da Trump, seduta al tavolo. Di fronte, le sedie - vuote - riservate agli emissari dell'Iran. Il tempo passa, da Teheran nessun segnale. Trump, intanto, pubblica messaggi su Truth: "Stiamo avendo colloqui eccellenti con l'Iran".
How was the ceasefire extended?— Iran Consulate - Hyderabad (@IraninHyderabad) April 22, 2026
The video is getting viral in Iran. pic.twitter.com/UCldpWjZMO
Dopo ore di inutile attesa, il presidente americano perde la pazienza. "Se l'Iran non si presenta, bombarderemo", annuncia. L'ultimatum non produce gli effetti sperati. L'unico segnale che arriva dall'Iran è un bigliettino: "Trump, stai zitto". Il presidente incassa lo schiaffo e si rassegna: "Su richiesta del Pakistan, estenderò la tregua". Risate stile sit-com e sipario...