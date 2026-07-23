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Turismo, Mazzi: "Con 'Italia 2027' primo grande progetto internazionalizzazione musica italiana"

Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, alla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, a Verona

Gianmarco Mazzi - (Adnkronos)
Gianmarco Mazzi - (Adnkronos)
23 luglio 2026 | 14.05
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 2 minuti

Dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, a Verona, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi presenta 'Italia 2027', il primo grande progetto internazionale di valorizzazione della musica italiana in Europa. Con lui, sul palco, il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il consigliere delegato di Fimi Enzo Mazza, il presidente di AssoConcerti Bruno Sconocchia, e il direttore intrattenimento prime time della Rai Williams Di Liberatore. "Per la prima volta, per internazionalizzare la nostra musica italiana e i nostri artisti, si crea un’alleanza fra le istituzioni della Repubblica, la Rai e le più rappresentative associazioni del mondo della musica", ha affermato Mazzi. "Andremo alla conquista dell’Europa portando in quattro capitali europee – Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra – un grande spettacolo di musica italiana con artisti di prima grandezza".

Come promotori, collaborano a questa strategica iniziativa di internazionalizzazione e valorizzazione: la Rai – Radiotelevisione italiana in quanto società capo-progetto; il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, vero motore del progetto, affiancato dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo; per il mondo della musica Siae (Società Italiana Autori Editori, la casa della “creatività”); Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana, la casa della “musica discografica”); Assoconcerti (Associazione dei più grandi produttori e organizzatori italiani di concerti, la casa della “musica live”). Sarà il più grande spettacolo di musica italiana mai realizzato a livello internazionale, programmato in grandi venue delle capitali estere, anche in considerazione delle potenziali ricadute positive in termini di attrazione del pubblico internazionale in Italia. Il tour avrà inizio subito dopo la serata conclusiva del Festival di Sanremo, in programma sabato 20 febbraio. Gli artisti partiranno con volo speciale lunedì 22 febbraio da Milano Linate, destinazione Parigi. Con loro, accompagnatori e giornalisti accreditati.

Il tour farà tappa a: Parigi (Accor Arena, martedì 23 febbraio); Madrid (Movistar Arena, venerdì 26 febbraio); Monaco di Baviera (OlympiaHalle, lunedì primo marzo); Londra (OVO Wembley Arena, mercoledì 3 marzo). Saranno invitati a “Italia 2027” i vincitori di Sanremo 2027: il vincitore assoluto proclamato nella serata finale del 20 febbraio; il vincitore della serata di venerdì 19 febbraio; il vincitore della categoria “Sanremo Giovani” (poi partecipante al Festival). L’invito sarà esteso ad artisti italiani che abbiano preso parte a edizioni di Eurovision e Sanremo e, per singoli spettacoli, ad altri grandi artisti italiani e ad artisti stranieri che potranno rendere un tributo alla canzone italiana.

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Italia 2027 Internazionalizzazione musica italiana Festival di Sanremo Eurovision
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