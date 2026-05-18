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Ucraina: 90 miliardi Ue, primo esborso a giugno

L'Ue erogherà a giugno la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina, ha annunciato il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis.

Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
18 maggio 2026 | 09.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche del prestito da 90 mld di euro all'Ucraina il mese prossimo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, a margine del G7 Finanze a Parigi. "Aggiornerò i ministri del G7 - ha affermato - sul prestito da 90 mld di euro, sul quale stiamo facendo buoni progressi. Stiamo finalizzando i documenti per essere in grado di iniziare l'esborso a giugno".

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Il prestito, concordato nel Consiglio Europeo di dicembre con una cooperazione rafforzata a 24, escludendo Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, era stato poi a lungo bloccato dall'Ungheria e dalla Slovacchia, a causa di un duro contrasto con Kiev sull'oleodotto Druzhba, danneggiato da bombardamenti russi e le cui riparazioni da parte dell'Ucraina sono state fatte in ritardo, secondo le accuse di Orban.

Dopo che l'ormai ex premier ungherese ha perso le elezioni il 12 aprile ed è stato sostituito da Peter Magyar alla guida del governo, il prestito è stato sbloccato. Anche Bratislava ha ritirato il suo veto.

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Ucraina Ue Valdis Dombrovskis prestito Ue Ucraina
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