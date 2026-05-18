Ucraina: 90 miliardi Ue, primo esborso a giugno

L'Ue erogherà a giugno la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina, ha annunciato il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis.
L'Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche del prestito da 90 mld di euro all'Ucraina il mese prossimo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, a margine del G7 Finanze a Parigi. "Aggiornerò i ministri del G7 - ha affermato - sul prestito da 90 mld di euro, sul quale stiamo facendo buoni progressi. Stiamo finalizzando i documenti per essere in grado di iniziare l'esborso a giugno".
Il prestito, concordato nel Consiglio Europeo di dicembre con una cooperazione rafforzata a 24, escludendo Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, era stato poi a lungo bloccato dall'Ungheria e dalla Slovacchia, a causa di un duro contrasto con Kiev sull'oleodotto Druzhba, danneggiato da bombardamenti russi e le cui riparazioni da parte dell'Ucraina sono state fatte in ritardo, secondo le accuse di Orban.
Dopo che l'ormai ex premier ungherese ha perso le elezioni il 12 aprile ed è stato sostituito da Peter Magyar alla guida del governo, il prestito è stato sbloccato. Anche Bratislava ha ritirato il suo veto.