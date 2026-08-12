Ucraina: aiuti militari Ue al top, ma la dipendenza dagli Usa resta

Secondo il Kiel Institute, le somme versate a Kiev sono aumentate a giugno, ma la tendenza sul lungo periodo è negativa

Grazie ad un nuovo prestito dell'Ue, gli aiuti militari all'Ucraina hanno raggiunto in giugno il massimo da quando sono cessati gli aiuti degli Usa, ma la tendenza sul lungo periodo continua a segnare il passo, secondo l'istituto di ricerca tedesco Kiel Institute.

Gli aiuti militari destinati a Kiev hanno raggiunto i 7,2 miliardi di euro a giugno, la cifra più alta dai 9,04 miliardi di euro stanziati nell'aprile 2024, prima della scadenza dei finanziamenti statunitensi, nel febbraio 2025.

Si tratta del terzo maggiore aumento mensile degli aiuti militari dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, secondo i dati del Kiel Institute, che monitora gli aiuti militari, finanziari e umanitari promessi e forniti a Kiev dall'inizio della guerra.

La ripresa è dovuta principalmente al nuovo prestito a sostegno dell'Ucraina, che ha contribuito a portare il totale degli aiuti militari stanziati dalle istituzioni europee a maggio e giugno a 4,3 miliardi di euro.

Complessivamente, l'Unione Europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro per il periodo 2026-2027 per aiutare l'Ucraina a finanziare la sua guerra contro la Russia e garantire il funzionamento dello Stato.

"La rapida erogazione del prestito ha inviato un segnale positivo all'Ucraina", commenta Taro Nishikawa del Kiel Institute. Oltre a questo prestito, la Germania ha stanziato 700 milioni di euro, la Danimarca 600 milioni e i Paesi Bassi 500 milioni a sostegno dell'esercito ucraino.

Tuttavia, i livelli di finanziamento a lungo termine rimangono inferiori rispetto a prima che il presidente statunitense Donald Trump interrompesse gli aiuti. Prima del febbraio 2025, i donatori stanziavano in media 3,46 miliardi di euro al mese in aiuti militari a Kiev. Da allora, questa cifra è scesa a 2,94 miliardi di euro.

Sebbene gli Stati Uniti non contribuiscano più direttamente allo sforzo bellico dell'Ucraina, le loro armi continuano a svolgere un ruolo chiave. L'Europa sta acquistando sempre più armi da aziende della difesa americane e riceve forniture dalle scorte militari statunitensi. "Gli Stati Uniti restano un fornitore cruciale di sistemi di difesa come i Patriot, per i quali l'Europa attualmente dispone solo di alternative limitate", osserva Federico Mellace, analista dell'Istituto.

"Nel lungo termine, la questione fondamentale sarà se l'Europa sarà in grado di sviluppare e produrre sostituti affidabili per i principali sistemi di difesa americani e di ridurre gradualmente la propria dipendenza", ha aggiunto.