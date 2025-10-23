circle x black
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Il presidente ucraino: "L'Italia può aiutare sull'energia"

Zelensky e Meloni (Afp)
23 ottobre 2025 | 18.51
Redazione Adnkronos
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto a Bruxelles un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Abbiamo discusso - informa Zelensky via social - di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente. L'Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per questo".

"Separatamente - aggiunge - ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell'ambito dello strumento Safe. È importante che tali iniziative vadano a beneficio di tutta l'Europa. Abbiamo anche affrontato la questione cruciale dell'utilizzo dei beni russi congelati. È giusto che questi fondi siano destinati a sostenere e difendere il nostro Paese", conclude.

