Ucraina: Europa e Usa si coordinano prima del trilaterale con la Russia

Ad Abu Dhabi preambolo dei negoziati con Mosca per discutere pace e garanzie di sicurezza, europei fuori dalla stanza

L'Ue e gli Stati membri presenti ad Abu Dhabi ai colloqui sull'Ucraina promossi dagli Usa sono rimasti fuori dalla stanza in cui si svolgono i negoziati per arrivare a porre fine alla guerra, venendo consultati da ucraini e statunitensi prima del trilaterale con la Russia. Lo conferma la dichiarazione diffusa dal Consiglio Europeo in merito ai colloqui in corso nella capitale emiratina.

In vista delle "imminenti discussioni trilaterali" con la Russia, riferisce il Consiglio Europeo, i rappresentanti dei partner europei, dell'Ucraina e degli Stati Uniti si sono incontrati per proseguire lo "stretto coordinamento" degli sforzi mirati a porre fine alla guerra in Ucraina e a creare le condizioni per una pace "duratura", incluso il sostegno a "solide garanzie di sicurezza" nell'ambito di un "eventuale accordo".

I colloqui si sono svolti in uno spirito di "collaborazione" tra i partner europei, l'Ucraina e gli Stati Uniti, rispecchiando i loro "obiettivi comuni", le consultazioni in corso e l'impegno verso la sicurezza euro-atlantica.

I partecipanti hanno sottolineato che "qualsiasi futura intesa dovrà rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'autonomia decisionale, fornendo al contempo garanzie di sicurezza credibili per l'Ucraina".

L'obiettivo "condiviso" è quello di sviluppare un quadro di sicurezza "pratico e reciprocamente rafforzativo", che consolidi la sicurezza "a lungo termine" dell'Ucraina e costruisca la "fiducia necessaria" per giungere a una "soluzione negoziata".

Oltre a concentrarsi "prioritariamente" su una pace "duratura", la discussione ha esaminato come "valorizzare" le istituzioni e gli accordi di sicurezza europei esistenti, una volta conclusa la guerra in Ucraina.

I partecipanti hanno inoltre riconosciuto l'importanza di affrontare le questioni di sicurezza "nel dopoguerra" e di "ridurre il rischio" di conflitti, discutendo le modalità per garantire meccanismi "efficaci" di gestione del rischio e prevenire "pericolose escalation".

È stato riaffermato l'impegno comune verso un'architettura di sicurezza europea "solida" per il periodo postbellico, ribadendo che una Nato "forte" rimarrà un elemento centrale della difesa collettiva euro-atlantica.

I partner europei, l'Ucraina e gli Stati Uniti continueranno a "collaborare strettamente" durante tutto il processo negoziale, con l'obiettivo condiviso di giungere a discussioni multilaterali più ampie, che coinvolgano i partner europei, e di conseguire una pace "globale e duratura".