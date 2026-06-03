Ucraina, il deputato-soldato Yurash: ''San Pietroburgo? Fondamentale colpire capacità economiche''

"È chiarissimo come la Russia abbia fallito in ogni singolo passo di questa guerra". Lo ha detto all'Adnkronos il parlamentare ucraino Sviatoslav Yurash, commentando l'andamento del conflitto all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev e altre città ucraine, che ha provocato almeno 22 morti secondo le autorità locali. "La Russia sta cercando di distruggere la nostra nazione e la nostra gente, ma non ci è riuscita e non ci riuscirà - ha aggiunto Yurash, che dopo essere stato il più giovane parlamentare eletto nella storia del suo Paese, si è anche arruolato per rispondere all'invasione - Il punto per noi è sempre stato chiaro: non ci sottometteremo a ciò che vogliono imporci". Il deputato, rappresentante del partito di Volodymyr Zelensky 'Servitore del Popolo', ha rivendicato come "da cinque anni respingiamo ogni tentativo di sottomissione e continueremo a farlo".

Yurash ha fatto riferimento anche agli attacchi contro infrastrutture sul territorio russo, incluso un terminal petrolifero nell'area di San Pietroburgo colpito nelle ultime ore, in coincidenza con l'avvio del Forum economico internazionale della città. "La guerra russa si basa sulla capacità di produrre ed esportare petrolchimici e colpire queste capacità economiche è fondamentale per fermare lo sforzo bellico di Mosca - ha spiegato - Vogliamo che questa follia finisca, ed è per questo che vengono presi di mira obiettivi economici".

Il parlamentare ha poi commentato la visita a Kiev del segretario generale della Nato Mark Rutte, definendola un segnale importante di "reciprocità e bisogno di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi". "Non dobbiamo scegliere tra sostegno militare o politico: l'importante è lavorare insieme - ha detto - La nostra Costituzione prevede chiaramente l'adesione dell'Ucraina all'Ue e alla Nato, e questo rimane il nostro obiettivo". In conclusione, Yurash ha ribadito la sua convinzione che Mosca non abbia raggiunto nessuno dei suoi obiettivi strategici: "La Russia aveva molte idee su come sarebbe andata questa guerra, ma ha fallito in ogni fase. Gli ucraini hanno scelto il proprio futuro e continueranno a difenderlo". (di Valerio Sarsini)