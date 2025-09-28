circle x black
Ucraina, il piano di Putin per spegnere Kiev. Zelensky aspetta missili Tomahawk

La Russia colpisce infrastrutture e edifici civili. Vance: "Trump prenderà la decisione migliore sui Tomahawk"

29 settembre 2025 | 00.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Russia vuole 'spegnere' l'Ucraina. Mosca ha colpito con raid pesantissimi - una pioggia di missili e droni - provocando 4 morti e decine di feriti. L'attacco, uno dei più massicci dell'anno, ha colpito edifici civili e infrastrutture. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'obiettivo della Russia è mettere in crisi il sistema energetico ucraino in vista dell'inverno. "Se causeranno un blackout a Kiev, ne avranno uno anche a Mosca", il messaggio di Zelensky.

"Dopo l'ultimo attacco russo, gli interventi per porre rimedio sono durati per tutto il giorno a Zaporizhzhia, Kiev, nella regione della capitale e in altre zone. La maggior parte dei danni ha riguardato edifici e strutture civili. Sono rimaste ferite più di 80 persone. Purtroppo, quattro persone sono morte, tra cui un bambino", il bilancio. L'area di Zaporizhzhia è stata colpita in modo particolare da un'offensiva "estremamente brutale". Non si sono registrate vittime, ma "quasi 40 persone sono rimaste ferite".

Attesa la risposta di Trump

L'ennesimo attacco russo contro la popolazione civile potrebbe spingere gli Stati Uniti a rompere gli indugi e a soddisfare l'ultima pressante richiesta di Zelensky: Kiev chiede a Washington i missili Tomahawk, che consentirebbero di colpire il territorio russo in profondità e costringere Mosca ad arretrare le piattaforme di lancio. In sostanza, gli attacchi russi diventerebbero più complicati. Donald Trump, dopo il recente incontro con Zelensky a New York, non ha chiuso la porta. Il sì del presidente americano però ancora non arriva: "Ciò che il presidente farà sarà nel migliore interesse degli Stati Uniti d'America", ha detto il vicepresidente JD Vance a Fox News.

Si combatte per Kupiansk

Passano quasi in secondo piano gli scontri sul terreno in un periodo cruciale. L'imminente arrivo delle piogge autunnali creerà condizioni per congelare, o quasi, il fronte. Il fango complicherà le avanzate di uomini e mezzi. In questo quadro, l'Ucraina rivendica il controllo di Kupiansk, cruciale per evitare ulteriori spinte russe verso Karkhiv. "A nord della città, le Forze Armate dell'Ucraina stanno continuando le operazioni di ricerca e attacco contro gli occupanti russi", ha detto il maggiore Andriy Kovalov, portavoce dello Stato Maggiore delle Forze Armate.

