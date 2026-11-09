Ucraina: Kallas pessimista sui colloqui di pace ad Abu Dhabi

L'Alta Rappresentante ha basse aspettative, per mancanza di buona fede negoziale da parte della Russia

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas non ha "aspettative molto alte" per i colloqui sul destino dell'Ucraina previsti questa settimana ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, perché da Mosca non è arrivato alcun segno che indichi l'intenzione di negoziare "in buona fede".

"Non nutro aspettative molto elevate riguardo a questi colloqui - risponde interrogata in merito a margine del G7 Esteri a Parigi - poiché non abbiamo riscontrato, da parte della Russia, alcun segnale concreto di una reale volontà di negoziare in buona fede".

"Vorremmo vedere un cessate il fuoco - aggiunge - che consenta, di fatto, di sedersi al tavolo delle trattative. Ci aspetteremmo inoltre un gesto di buona volontà da parte della Russia. Ad esempio, che smettesse di uccidere civili ogni singolo giorno e di colpire le infrastrutture civili. Finora, nulla di tutto questo è avvenuto", conclude.