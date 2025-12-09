Donald Trump 'inciampa' sulla Crimea commettendo una gaffe 'geografica'. "Sono molto bravo negli affari immobiliari - ha detto il presidente a Politico, dopo aver accusato Barack Obama di aver "ceduto" il territorio annesso dalla Russia nel marzo 2014 - Quando guardo la mappa dico sempre: 'Wow, la Crimea è bellissima. È circondata dall'oceano su quattro lati ed è enorme. Collega la parte di Ucraina di cui parliamo ora attraverso un piccolo molo. Ha il clima più caldo, il meteo migliore e il meglio di tutto'".

Le affermazioni di Trump sono ovviamente inesatte. La Crimea è infatti una penisola, circondata su tre lati non da oceani ma dal Mar Nero a ovest e a sud e dal Mar d’Azov a est, mentre a nord è collegata all’Ucraina continentale tramite l’istmo di Perekop, e non tramite un "molo" come affermato dal presidente.