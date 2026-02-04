circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, nuovo round colloqui ad Abu Dhabi

Arrivata la delegazione di Mosca, riferiscono i media russi, e il protagonista dei negoziati da parte russa è il direttore del Gru, l'intelligence militare, Igor Kostyukov

Ucraina, nuovo round colloqui ad Abu Dhabi
04 febbraio 2026 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via oggi, mercoledì 4 febbraio, ad Abu Dhabi il secondo round di colloqui tra negoziatori di Ucraina, Russia e Stati Uniti. E' arrivata la delegazione di Mosca, riferiscono i media russi, e il protagonista dei negoziati da parte russa è il direttore del Gru, l'intelligence militare, Igor Kostyukov. A capo di quella ucraina, riportano i media di Kiev, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Rustem Umerov.

Nuovi raid russi

Intanto la Russia continua ad attaccare. Due persone sono morte in un raid con droni sulla città ucraina di Dnipropetrovsk. Ad annunciarlo, su Telegram, è stato oggi il capo dell’amministrazione regionale, Mikola Lukashuk, precisando che a rimanere uccisi sono stati “una donna di 68 anni ed un uomo di 38”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
conflitto invasione russa negoziazioni colloqui Ucraina Russia ucraina russia ucraina news ucraina guerra ucraina oggi ucraina ultime notizie ucraina russia news ucraina russia guerra
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza