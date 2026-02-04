Arrivata la delegazione di Mosca, riferiscono i media russi, e il protagonista dei negoziati da parte russa è il direttore del Gru, l'intelligence militare, Igor Kostyukov

Al via oggi, mercoledì 4 febbraio, ad Abu Dhabi il secondo round di colloqui tra negoziatori di Ucraina, Russia e Stati Uniti. E' arrivata la delegazione di Mosca, riferiscono i media russi, e il protagonista dei negoziati da parte russa è il direttore del Gru, l'intelligence militare, Igor Kostyukov. A capo di quella ucraina, riportano i media di Kiev, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Rustem Umerov.

Nuovi raid russi

Intanto la Russia continua ad attaccare. Due persone sono morte in un raid con droni sulla città ucraina di Dnipropetrovsk. Ad annunciarlo, su Telegram, è stato oggi il capo dell’amministrazione regionale, Mikola Lukashuk, precisando che a rimanere uccisi sono stati “una donna di 68 anni ed un uomo di 38”.