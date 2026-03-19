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Ucraina, premier Svezia: "Più o meno ogni leader contro Orban"

Lo riferisce Ulf Kristersson, al termine del Consiglio Europeo a Bruxelles, dopo che il primo ministro ungherese ha confermato il veto al prestito Ue a Kiev.

Viktor Orban con Vladimir Putin (Fotogramma)
Viktor Orban con Vladimir Putin (Fotogramma)
19 marzo 2026 | 22.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il premier ungherese Viktor Orban nel Consiglio Europeo oggi a Bruxelles "ha promesso che, non appena arriverà il petrolio via oledotto, rimuoverà il veto contro i pagamenti all'Ucraina" previsti con il prestito da 90 miliardi di euro concordato in dicembre. "Abbiamo detto che è inaccettabile. Lo ha sentito da più o meno da ogni leader questa sera, in un modo che non poteva fraintendere". Lo riferisce il premier svedese Ulf Kristersson, a Bruxelles al termine della discussione in Consiglio Europeo sulla competitività. "Il veto c'è ancora. Siamo estremamente scontenti per questo, come lo è l'Ucraina", conclude.

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Ucraina Ulf Kristersson Ue Consiglio Europeo
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