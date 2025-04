I militari russi starebbero trasferendo resti di soldati ucraini dalle zone di confine nella regione russa del Kursk, teatro dell'offensiva lanciata nell'agosto dello scorso anno dalle forze di Kiev. E' quanto si legge sull'agenzia russa Tass, che cita come fonti le agenzie di sicurezza russe e parla di "decine di migliaia" di corpi senza vita, notizie che non possono essere verificate con altre fonti indipendenti.

Kiev, si legge, "non ha nemmeno tentato di trasferire i corpi dei soldati uccisi", molti dei quali sarebbero morti per le ferite riportate, e "attualmente anche i militari russi stanno trasferendo i corpi dei soldati ucraini". "Il numero - si legge ancora sulla Tass in lungua russa - si aggira sulle decine di migliaia".