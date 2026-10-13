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Ucraina, siglata intesa tra Med-Or Italian Foundation e Diplomatic Academy of Ukraine

L'accordo punta a rafforzare la cooperazione nel campo della formazione diplomatica e del dialogo internazionale

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13 ottobre 2026 | 15.20
Redazione Adnkronos
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E' stato firmato oggi a Roma, nella sede di Med-Or Italian Foundation, un 'memorandum of understanding' tra la Fondazione e la Hennadii Udovenko Diplomatic Academy of Ukraine del ministero degli Affari esteri ucraino. L’accordo è stato sottoscritto dal presidente di Med-Or, Marco Minniti, e dal direttore dell’Academy, Ihor Ostash. L’intesa definisce un quadro di collaborazione nel campo della formazione dedicata al personale diplomatico, settore su cui Med-Or ha già sviluppato altre importanti collaborazioni internazionali in Africa e Medio Oriente. Tra le possibili iniziative previste anche il coinvolgimento di docenti ed esperti nazionali e internazionali nelle attività formative dell’istituzione ucraina. Alla cerimonia di firma erano presenti anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, e l’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Ihor Brusylo.

"L’accordo, considerato anche l’attuale, complesso contesto internazionale - si legge in una nota -, rappresenta un’importante iniziativa che si inserisce nelle attività progettuali di Med-Or, tesa a contribuire concretamente anche al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Ucraina".

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Ucraina Med Or Italian Foundation Diplomatic Academy of Ukraine Formazione diplomatica Collaborazione internazionale
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