circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Tajani: "Nelle prossime ore la firma di un nuovo pacchetto di aiuti" - Video

14 novembre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È già pronto un nuovo pacchetto di materiale militare, che firmeremo nelle prossime". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Tavolo interistituzionale di coordinamento anticorruzione internazionale, sugli aiuti militari all'Ucraina aggiungendo che il ministro della Difesa Crosetto riferirà come sempre "al Copasir perché è giusto che questo organismo venga informato".

"Continueremo a sostenere l'Ucraina che è ancora sotto attacco da parte russa, è giusto garantire sicurezza e indipendenza di un Paese che è stato aggredito - continua -. Dobbiamo lavorare per costruire la pace: siamo assolutamente convinti che si possano fare dei passi avanti". "Vedremo se sarà possibile un incontro al vertice tra Stati uniti e federazione Russa. Continuiamo a sostenere le iniziative americane per arrivare a un cessate al fuoco, poi starà all'Ucraina decidere come comportarsi per quanto riguarda i territori occupati", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ucraina russia ucraina russia oggi guerra ucraina russia guerra ucraina russia oggi
Vedi anche
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza