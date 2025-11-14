Ucraina, Tajani: "Nelle prossime ore la firma di un nuovo pacchetto di aiuti" - Video

"È già pronto un nuovo pacchetto di materiale militare, che firmeremo nelle prossime". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Tavolo interistituzionale di coordinamento anticorruzione internazionale, sugli aiuti militari all'Ucraina aggiungendo che il ministro della Difesa Crosetto riferirà come sempre "al Copasir perché è giusto che questo organismo venga informato".

"Continueremo a sostenere l'Ucraina che è ancora sotto attacco da parte russa, è giusto garantire sicurezza e indipendenza di un Paese che è stato aggredito - continua -. Dobbiamo lavorare per costruire la pace: siamo assolutamente convinti che si possano fare dei passi avanti". "Vedremo se sarà possibile un incontro al vertice tra Stati uniti e federazione Russa. Continuiamo a sostenere le iniziative americane per arrivare a un cessate al fuoco, poi starà all'Ucraina decidere come comportarsi per quanto riguarda i territori occupati", conclude.