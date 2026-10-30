La Commissione Europea ha proposto formalmente al Consiglio di approvare la parte restante del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina per il 2026-27, pari a 45 miliardi di euro per l'anno prossimo. Con questa proposta, dice la presidente Ursula von der Leyen "offriamo all'Ucraina una prevedibilità quanto mai necessaria e contribuiamo a mantenere i servizi pubblici essenziali. Il rafforzamento del sostegno all'Ucraina è una priorità nell'agenda dei lavori a Montreal", sede del vertice Ue-Canada. "Insieme ai nostri alleati, dobbiamo inoltre fare tutto ciò che è in nostro potere per esercitare pressioni sulla Russia affinché ponga fine alla sua barbara guerra di aggressione".

Accanto all'Ue, si impegna in particolare il Canada. "Voglio riconoscere la decisione del primo ministro di contribuire al sostegno all'Ucraina, con il prestito per l'Ucraina. È un messaggio forte sulla nostra collaborazione a favore di Kiev per tutto il tempo necessario", dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa al termine del vertice Ue-Canada di Montreal, riferendosi alla scelta del premier canadese Mark Carney.

Quest'ultimo, da parte sua, conferma che il contributo iniziale equivarrà a 500 milioni di euro. Il prestito è "un meccanismo molto importante ed efficace", afferma, complimentandosi con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e con Costa per averlo creato. "Lavoriamo fianco a fianco per sostenere l'Ucraina, di fronte alla guerra di aggressione condotta dalla Russia da quasi cinque anni", afferma Costa, spiegando che al vertice le due parti hanno deciso di approfondire il partenariato nel campo della sicurezza e della difesa, "attraverso una cooperazione industriale ancora più stretta e la partecipazione del Canada al nostro programma Safe": Ottawa, ricorda il leader Ue, è la prima capitale non Ue ad aderirvi.