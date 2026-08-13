Durante una simulazione militare in Germania, un’unità ucraina specializzata nell’uso dei droni ha messo fuori combattimento un’intera brigata corazzata statunitense, mettendo in luce le vulnerabilità dell’esercito americano nella nuova era della guerra con i droni. Lo ha riferito il Wall Street Journal, che ha riportato gli eventi verificatisi durante l’esercitazione Combined Resolve svoltasi tra aprile e maggio.

Cosa è successo

Circa 3.500 militari statunitensi, per lo più appartenenti alla 3ª Brigata corazzata da combattimento della 1ª Divisione di cavalleria, dovevano attaccare una posizione difesa dalle forze avversarie nell’area di addestramento, rinforzate da operatori ucraini del 412° Reggimento dei sistemi senza pilota, noto come Nemesis. Secondo funzionari statunitensi citati dal quotidiano, i droni ucraini sono riusciti a "eliminare" la brigata corazzata americana.

I veicoli pesanti statunitensi sollevavano grandi nuvole di polvere mentre si muovevano, rendendoli facilmente individuabili dai droni da ricognizione. A questi facevano seguito velivoli che simulavano il lancio di esplosivi e droni Fpv programmati per schiantarsi contro gli obiettivi. La rapidità con cui i veicoli americani venivano neutralizzati ha costretto gli organizzatori a reintrodurli ripetutamente nell’esercitazione come nuove unità per consentire il proseguimento della simulazione.

Questo scenario si è ripetuto per tutta la durata dell’esercitazione di due settimane e, secondo un ufficiale dell’esercito, le forze statunitensi hanno gradualmente migliorato le loro prestazioni, imparando a disperdersi, mimetizzarsi nell’ambiente circostante e sfruttare al meglio la guerra elettronica. A metà dell’esercitazione, anche gli ucraini hanno cambiato schieramento, aiutando gli americani a utilizzare i droni in modo offensivo.

Il Wsj sottolinea che questo episodio mette in luce la ricca esperienza acquisita dall’Ucraina dopo anni di guerra contro la Russia. In esercitazioni simili, le unità ucraine hanno avuto la meglio anche su quelle britanniche, svedesi e di altre forze della Nato. Il Pentagono sta ora intensificando l’addestramento e gli scambi con Kiev per acquisire esperienza nelle tattiche di guerra con i droni e nei sistemi per contrastarli.