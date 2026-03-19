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Ucraina, Zelensky ai leader Ue: "Prestito da 90 mld vitale"

Il presidente sottolinea, in collegamento con il Consiglio Europeo, l'incertezza su un aiuto che per il suo Paese è "fondamentale".

Viktor Orban e Volodymyr Zelensky (Fotogramma)
Viktor Orban e Volodymyr Zelensky (Fotogramma)
19 marzo 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
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"Ormai da tre mesi, la più importante garanzia di sicurezza finanziaria per l'Ucraina da parte dell'Europa non funziona: il pacchetto di sostegno da 90 miliardi di euro per quest'anno e il prossimo. Per noi è fondamentale". Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo nel Consiglio Europeo a Bruxelles in videoconferenza, come riferisce lui stesso via social.

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"Si tratta - ha continuato - di una risorsa per proteggere vite umane. E ancora oggi, non sappiamo con certezza se questo supporto verrà sbloccato. Negli ultimi giorni - ha aggiunto - abbiamo ricevuto segnali dalla parte americana che indicano una possibile ripresa imminente dei colloqui. Ma con quale mentalità si presenterà questa volta la parte russa? Dipende da tutti noi, insieme, fare in modo che i russi non si presentino a questi colloqui convinti di aver rafforzato la propria posizione. E questo non solo a causa della situazione con l'Iran, che sta spingendo al rialzo i prezzi globali del petrolio".

Per Zelensky, "i russi vedono un utilizzo attivo di missili di difesa aerea in Medio Oriente e nella regione del Golfo, e potrebbero pensare che l'Ucraina si troverà ad affrontare una carenza di tali missili". Inoltre, "il ventesimo pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia è in fase di stallo. Avrebbe potuto continuare a esercitare pressione sulla Russia affinché si muovesse verso una pace reale", Infine, conclude, gli Stati Uniti "hanno allentato alcune sanzioni contro la Russia, il che immette ingenti fondi nel bilancio di guerra di Vladimir Putin".

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Ucraina Volodmyr Zelensky Ue Consiglio Europeo
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