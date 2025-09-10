circle x black
Ue, Marino (Avs): "von der Leyen parla di pace ma agisce da potenza che vuole conflitto"

10 settembre 2025 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’Europa è un progetto di pace, ma la linea seguita sostiene l’Ucraina con armi dagli Stati Uniti". Lo ha dichiarato Ignazio Marino, europarlamentare del gruppo Verdi/Ale-Avs, intervenendo in collegamento da Strasburgo durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen. "Non c’è stata una parola su un ruolo guida dell’Europa per chiamare i potenti della terra a sedersi e discutere condizioni per fermare il massacro quotidiano in Ucraina".

Secondo Marino, "la Presidente ha parlato di pace, ma i contenuti evidenziano una scelta diversa: supporto militare piuttosto che diplomazia attiva. L’Europa dovrebbe impegnarsi come leader di 450 milioni di cittadini per facilitare il dialogo e porre fine alla violenza, invece di concentrare risorse sull’acquisto di armamenti". L’europarlamentare ha sottolineato la contraddizione tra il messaggio di pace e le scelte concrete: "Se l’Europa vuole essere un progetto di pace, deve agire come tale, non trasformarsi in una potenza di guerra che alimenta il conflitto".

