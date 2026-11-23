Il Consiglio Ue ha inserito nella lista dei sanzionati per terrorismo il cittadino americano Rinaldo Nazzaro. Il cinquantatreenne cresciuto nel New Jersey, noto anche come Norman Spear o Roman Wolf, è il fondatore e leader di "The Base", un'organizzazione di estremisti di destra coinvolta in atti terroristici, già soggetta a misure restrittive dell'Ue dal 2024.

Nazzaro sarà soggetto al divieto di ingresso nell'Ue e al congelamento dei beni eventualmente detenuti nell'Unione. È inoltre vietato mettergli a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche. Ora sono complessivamente 14 le persone e 23 i gruppi ed entità soggetti a misure restrittive dell'Ue per il contrasto al terrorismo.

The Base è un gruppo terroristico neonazista, suprematista bianco e accelerazionista, fondato nel 2018, spiega il programma sul terrorismo della Georgetown University.

Fa parte del più ampio movimento neofascista noto come "skullmask" (caratterizzato dall'uso di maschere a forma di teschio), che annovera tra le sue fila gruppi come Atomwaffen Division e Feuerkrieg e che sostiene la creazione di etnostati bianchi, tramite il rovesciamento dei governi esistenti con metodi terroristici.

L'ideologia di The Base (che almeno nel nome richiama al Qaeda, che significa appunto 'La Base') è incentrata sull'accelerazionismo nazionalista bianco militante.

L'accelerazionismo è composto da una serie di ideologie rivoluzionarie, sia di sinistra che di destra, che sostengono una rapida accelerazione della crescita economica e tecnologica nell'ambito di un più ampio processo di cambiamento sociale.

L'obiettivo è destabilizzare le società esistenti, per promuovere trasformazioni radicali. L'accelerazionismo di estrema destra incita i propri seguaci a compiere atti di violenza razziale e terrorismo, anche attaccando le infrastrutture critiche, per esacerbare le divisioni razziali e accelerare il collasso della società occidentale, aprendo così la strada alla creazione di etnostati bianchi gestiti da suprematisti.

Il modello organizzativo di The Base si basa sul concetto di "resistenza senza leader", termine coniato dal neonazista Louis Beam, in cui piccole cellule decentralizzate operano in modo indipendente l'una dall'altra. In questo modo, le cellule riducono la probabilità di interagire tra loro, limitando il rischio di attirare l'attenzione delle autorità.

Cresciuto a Livingston nel New Jersey, Nazzaro, dopo aver abbandonato gli studi di Filosofia, ha fondato un'azienda attiva nella sicurezza e specializzata in attività di intelligence per la sicurezza interna e l'antiterrorismo.

Dopo l'11 settembre 2001, ha continuato a operare nel settore privato dell'intelligence e della sicurezza, partecipando, a diverse missioni all'estero, in Iraq e in Afghanistan. In questo periodo si sarebbe radicalizzato, diventando un neonazista.

Nel 2017 Nazzaro si è trasferito in Russia con la famiglia, ottenendo la cittadinanza russa. Poco dopo, ha iniziato a comparire in podcast di estrema destra, promuovendo il "Northwest Front" di Harold Covington.

Nel 2018, Nazzaro si è recato a incontrare Covington, un nazionalista bianco che mirava a creare uno Stato etnico composto esclusivamente da bianchi nel Pacifico nordoccidentale.

Tuttavia, non ha mai avuto modo di incontrarlo, poiché Covington è deceduto proprio il giorno in cui era previsto il loro incontro. Nazzaro ha così fondato "The Base", acquistando diverse proprietà nello Stato di Washington. Questi terreni, detti "campi dell'odio", erano spazi di preparazione per un'imminente guerra razziale, che "The Base" sperava di scatenare.