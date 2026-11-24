Ogni anno nell'Ue vanno persi in media oltre 200 miliardi di euro di entrate fiscali, a causa di lacune nell'adempimento degli obblighi tributari. E' la stima della Commissione Europea, nella comunicazione Mind the Gap 2026 diffusa oggi. Si tratta di entrate legalmente dovute ma non riscosse, a causa di evasione ed elusione fiscale, carenze amministrative o errori involontari.

La cifra comprende circa 125 miliardi di euro di imposta sul valore aggiunto (Iva) e quasi 50 miliardi di euro di imposta sul reddito delle società. A questi si aggiungono circa 750 miliardi di euro l'anno di mancate entrate per gli Stati membri, derivanti da misure fiscali come esenzioni, aliquote ridotte, crediti d'imposta e incentivi.

Per la Commissione, recuperare anche solo una parte di queste entrate mancanti aiuterebbe gli Stati membri ad allentare la pressione sui bilanci pubblici, già sotto sforzo, e a creare margini per effettuare investimenti strategici.

La comunicazione evidenzia che amministrazioni fiscali modernizzate, basate sui dati e integrate possono ridurre gli oneri per i contribuenti che rispettano le norme, rafforzare l'equità e migliorare il funzionamento del mercato unico.

La Commissione raccomanda dunque agli Stati membri di sviluppare competenze nella stima del divario fiscale (tax gap), formando personale dedicato e migliorando i dati e gli strumenti analitici; si consiglia anche una rendicontazione dettagliata delle agevolazioni fiscali e di migliorarne la valutazione periodica.

Per la Commissione, inoltre, gli Stati membri dovrebbero sostituire i sistemi informatici frammentati con piattaforme digitali integrate, facendo un uso migliore dei dati e dell'analisi dei rischi basata sull'intelligenza artificiale.

Si consiglia poi di potenziare la riscossione e il recupero dei tributi, centralizzandone le funzioni, intensificando la collaborazione con le autorità giudiziarie e le procedure concorsuali, e sfruttando meglio gli strumenti di assistenza transfrontaliera.