circle x black
Usa, i dem conquistano anche Virginia e New Jersey: elette Spanberger e Sherrill

Si tratta delle prime donne a ricoprire questo ruolo nei due stati

Mikie Sherrill e Abigail Spanberger
05 novembre 2025 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I democratici mettono a segno un tris storico nell'Election Day del 4 novembre 2025, infliggendo un duro colpo al presidente Donald Trump a poco meno di un anno dal suo insediamento e in vista delle elezioni midterm 2026.

A New York trionfa il giovane astro nascente del partito, Zohran Mamdani, simbolo di una nuova generazione democratica in ascesa. In Virginia e New Jersey, invece, arrivano due vittorie storiche al femminile: vengono elette le prime donne governatrici, Mikie Sherrill e Abigail Spanberger, entrambe figure moderate e molto popolari tra gli elettori centristi.

Queste vittorie segnano un importante passo avanti per i democratici e rappresentano un segnale politico significativo per l’amministrazione Trump in vista delle prossime elezioni.

Mikie Sherrill alla guida del New Jersey

In New Jersey Mikie Sherrill ha battuto il repubblicano Jack Ciattarelli e sarà la prima donna a ricoprire l'incarico di governatore. "So che sono tempi difficili, so che non tutti hanno votato per me, ma sono al lavoro per tutti, per ognuno di voi", ha detto la 53enne deputata dem nel suo 'victory speech' da East Brunswick in nome di una "lotta per un futuro migliore".

Abigail Spanberger eletta governatrice della Virginia

Abigail Spanberger ha vinto la corsa per la carica di governatore della Virginia. "Questa sera abbiamo mandato un messaggio al mondo intero", ha dichiarato la candidata democratica - che correva contro la Repubblicana Winsome Earle-Sears - ringraziando i suoi sostenitori e la sua avversaria che hanno scelto - ha detto - il 'commonwealth' della Virginia, "anziché il caos". La governatrice ha quindi assicurato che la sua leadership non si concentrerà su divisioni e politiche di parte.

Obama: "Ancora molto lavoro, ma futuro sembra più luminoso

"Congratulazioni a tutti i candidati democratici che hanno vinto. Ci ricorda che possiamo vincere quando ci uniamo intorno a leader forti e lungimiranti che si preoccupano per le cose che contano", ha scritto in un post su X l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma il futuro sembra un po' più luminoso", aggiunge.

