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Iran, Rubio: "Teheran ha perso completamente il controllo dello Stretto di Hormuz"

Il segretario di Stato americano: "Dallo Stretto ora esce quasi la stessa quantità di petrolio di prima dell'inizio di questo conflitto"

Hormuz
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07 ottobre 2026 | 11.37
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

L'Iran ha "perso completamente il controllo" dello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio, aggiungendo che l'economia di Teheran è "in caduta libera totale e completa".

Dallo Stretto di Hormuz, ha aggiunto Rubio in visita ufficiale ad Atene, "adesso esce quasi la stessa quantità di petrolio di prima dell'inizio di questo conflitto. Hanno perso completamente il controllo dello Stretto".

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