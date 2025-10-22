circle x black
Cerca nel sito
 

Vaccino russo contro il cancro sarà testato in Serbia, i dubbi degli esperti

La comunità scientifica internazionale fredda su 'Enteromix'

Vaccino - Fotogramma
Vaccino - Fotogramma
22 ottobre 2025 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A settembre l'Agenzia medica e biologica della Federazione Russa ha annunciato che il vaccino a mRna 'Enteromix' contro il cancro aveva superato gli studi preclinici con "risultati promettenti". Ora la Serbia, con il ministro per la Cooperazione economica Nenad Popović, ha annunciato che sarà il primo Paese a testare il vaccino.

Secondo 'Gazeta Tema', il progetto fa seguito a un accordo diretto tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente serbo Aleksandar Vučić. Un team russo ha già ispezionato gli ospedali di Belgrado e le sperimentazioni congiunte inizieranno dopo che i medici serbi si saranno formati a Mosca. Le dosi iniziali, secondo quanto riferito da Popović, saranno prodotte dall'ospedale Torlak di Belgrado dal 2026.

Sul vaccino russo, che sarebbe destinato alla cura del melanoma e di alcuni tipi di cancro ai polmoni, gli esperti internazionali rimangono freddi soprattutto perché la sperimentazione umana è iniziata solo a giugno con 48 volontari. E' ancora nella memoria l'annuncio, in piena pandemia di Covid, del vaccino Sputnik che alla fine non ha confermato le promesse. Anche in quel caso la 'diplomazia dei vaccini' aveva avvicinato Russia ed Europa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vaccino russo contro cancro sarà testato in Serbia vaccino a base di mRna 'Enteromix'
Vedi anche
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza