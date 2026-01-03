circle x black
Venezuela, l'arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online

L'immagine che sta circolando su diversi social media dopo i raid Usa e la cattura

La foto di Maduro che circola online
La foto di Maduro che circola online
03 gennaio 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro tra due militari americani, le mani dietro alla schiena, presumibilmente con le manette ai polsi. Questo mostra la foto apparsa su diversi social media e non confermata da fonti ufficiali che potrebbe fornire la prima immagine della cattura di Maduro dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump. Per alcuni utenti di 'X' si tratta di ''un fake'', ma se confermata la foto fornirebbe la ''prova che è vivo'' che aveva chiesto la vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez. In sovrapposizione alla foto appare la data di oggi, 3 gennaio 2026.

L'immagine mostra alle spalle di Maduro un aereo militare e quindi, se reale, potrebbe essere stata scattata durante le ore notturne all'arrivo del presidente venezuelano negli Stati Uniti dove, ha spiegato il procuratore generale Pam Bondi, ''affronterà la giustizia nei tribunali americani'' dato che insieme alla moglie è ''incriminato a New York".

Nella foto, Maduro appare tra due soldati in mimetica il cui volto, come quello dei militari alle sue spalle, è sfumato per proteggerne l'identità. Alla sinistra di Maduro si vede un militare della Delta Force, un'unità d'élite delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti, specializzata in antiterrorismo, salvataggio ostaggi, operazioni segrete e contro-terrorismo.

