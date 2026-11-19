Il vertice di Shenzhen tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping è stato "il successo di un esercizio di geopolitica confuciana di Xi, molto raffinato, che gli altri probabilmente non hanno compreso". È la lettura dell'ambasciatore Ettore Sequi, che in un'intervista all'Adnkronos individua nel "mutuo riconoscimento di un ruolo privilegiato" delle tre potenze nella gestione della sicurezza internazionale il risultato principale del trilaterale. Restano "indefiniti", osserva, gli obblighi per gli Stati rimasti fuori dall'incontro. Il bilancio più favorevole è quello di Pechino: "Xi Jinping prende il centro della scena e non assume nessun impegno o nessun obbligo".

Il vertice era stato accompagnato da "attese messianiche di risultati", a giudizio di Sequi "piuttosto improbabili". "Quando uno poi vuole raggiungere degli accordi, normalmente li prepara prima, li prepara con cura", spiega l’ambasciatore. Trump voleva mostrare di poter ancora imprimere slancio alla diplomazia internazionale, ma è rimasto senza un "risultato visibile" sull'Ucraina, sull'Iran e sui limiti agli arsenali nucleari. Putin, invece, "voleva issarsi nuovamente al tavolo dei grandi" e ha ottenuto "quello che voleva, ossia la legittimazione". Xi ha evitato di assumere impegni e ha fatto un passo verso "la realizzazione del Sogno cinese 2049", l'obiettivo di riportare la Cina al centro della scena mondiale.

La strategia di Xi, secondo Sequi, si legge anche nel protocollo. Il presidente cinese ha accolto personalmente Trump all'aeroporto perché "la reciprocità va ricambiata". Dargli visibilità e riservargli un'accoglienza calorosa serviva, nella lettura dell'ambasciatore, a smussare in anticipo le possibili tensioni su commercio, microprocessori e Taiwan. Putin, ricevuto all'arrivo dal numero cinque del Politburo, Cai Qi, e poi incontrato in privato da Xi, è stato trattato secondo la logica confuciana del "fratello maggiore e fratello minore". A ruoli invertiti rispetto all'epoca sovietica, spiega Sequi, è ora Pechino a offrire protezione e guida a una Russia isolata dall'Occidente.

Anche il tavolo rotondo del trilaterale, secondo Sequi, rifletteva la strategia di Xi. Nella simbologia cinese, spiega, "il cerchio rappresenta il cielo e la terra invece è quadrata". Xi si è proposto come garante dell'equilibrio tra le tre potenze, tenendosi fuori dalle crisi in Ucraina e in Iran e cercando di frenare quelle che l'ambasciatore definisce "logiche un po’ spartitorie di Trump e di Putin". È il principio confuciano del "giusto mezzo", secondo cui "non si sta né da una parte né dall’altra".

Nella dichiarazione congiunta, Sequi legge nel passaggio sulla Corte penale internazionale "lo smantellamento dei passi avanti che il concetto di giustizia internazionale aveva fatto fino a questo momento". La Corte, che ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Putin, rappresenta ai suoi occhi il punto più avanzato di una concezione "cosmopolita e occidentale/europea" del diritto. Il richiamo all'immunità dei funzionari statali - contenuto nel comunicato finale - risponde, secondo l’ambasciatore, anche agli interessi di Washington, che "rivendica la giurisdizione sui propri cittadini", e di Pechino, "coinvolta in contenziosi marittimi" in Asia. Sequi vi riconosce il principio secondo cui "il sovrano risponde solo davanti al cielo".

Sull'energia, Sequi vede interessi convergenti nell'aumento dell'offerta di prodotti raffinati. Per Trump "la prospettiva è quella di un calo dei prezzi alla pompa", Putin "legittima evidentemente il rientro del greggio russo nei flussi globali" e la Cina, primo importatore mondiale, beneficerebbe di una maggiore disponibilità. Quanto alla riforma dell'Onu, per Mosca conta "il rilancio del diritto di veto", mentre per Pechino "riformare l'Onu significa riscrivere delle regole di governance" definite quando le istituzioni internazionali "erano un po' plasmate dagli americani". Anche sul nucleare, per Sequi, "è un successo cinese". Il richiamo al disarmo permette a Pechino di evitare impegni sul proprio arsenale e di lasciare la prima mossa a Washington e Mosca. "Dovrebbero iniziare quelli che ne hanno di più", osserva l'ambasciatore. Per Trump, aggiunge, era importante che il tema figurasse nella dichiarazione, dato il peso della questione nucleare nella decisione americana di intervenire in Iran.