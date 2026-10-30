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Film porno al posto della pubblicità sul maxischermo in strada, passanti e automobilisti sotto choc: scatta l'indagine

Uomo in strada in egitto
Uomo in strada in egitto
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30 ottobre 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le autorità di sicurezza egiziane stanno indagando su un video che circola online e che mostra scene da un film pornografico proiettate su un maxischermo lungo una strada nel governatorato di Giza, a sud est del Cairo.

I media egiziani hanno riferito che pedoni e automobilisti sono rimasti scioccati nel vedere il video pornografico proiettato su uno dei grandi schermi pubblicitari a bordo strada.

Una fonte della sicurezza ha spiegato che le autorità competenti stanno attualmente esaminando il video diffuso per verificarne l'autenticità e identificare i responsabili della sua proiezione sullo schermo situato sul lato che conduce a Sheikh Zayed City. La fonte ha inoltre confermato che le autorità stanno lavorando per accertare le ragioni della diffusione di questo contenuto, se si tratti di un attacco informatico deliberato da parte di ignoti o di altre cause tecniche, al fine di intraprendere le necessarie azioni legali.

Da parte sua, la società responsabile ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui spiega che un'intrusione non autorizzata in uno dei suoi schermi pubblicitari è stata rilevata e che è in corso un'indagine sull'accaduto in coordinamento con le autorità competenti.

La società ha aggiunto che lo schermo è stato immediatamente spento a titolo precauzionale in attesa del completamento dell'indagine e dell'attuazione delle procedure necessarie. Ha inoltre sottolineato il proprio impegno a rispettare i più elevati standard di sicurezza e operativi per prevenire il ripetersi di tali incidenti.

Alcuni siti di notizie sostengono che si tratterebbe di un attacco informatico transfrontaliero che ha colpito una società internazionale specializzata nella trasmissione elettronica di spot pubblicitari via internet, con cui l'agenzia pubblicitaria locale ha stipulato un contratto.

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