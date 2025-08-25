circle x black
Cerca nel sito
 

Vietnam, tifone Kajiki si avvicina alla costa: evacuate oltre 325mila persone

I venti potrebbero raggiungere i 160 km/h

Vinh (Afp)
Vinh (Afp)
25 agosto 2025 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Decine di migliaia di persone sono state evacuate dalle province costiere del Vietnam mentre il tifone Kajiki si avvicina alla terraferma, portando venti che potrebbero raggiungere i 160 km/h. Secondo le autorità, oltre 325.500 residenti sono stati destinati a rifugi temporanei in scuole e edifici pubblici, mentre circa 16.000 militari sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso. La città costiera di Vinh è stata già inondata, con negozi e ristoranti chiusi e residenti intenti a proteggere le proprie case con sacchi di sabbia. Due aeroporti interni sono stati chiusi e tutte le imbarcazioni da pesca sono state richiamate in porto.

Il Centro nazionale di previsione meteorologica del Vietnam prevede che il tifone tocchi terra intorno alle 13 locali con venti fino a 157 km/h (8 di mattina italiane), per poi perdere gradualmente intensità. Nel frattempo, oltre una dozzina di voli interni sono stati cancellati e, sull’isola cinese di Hainan, circa 20.000 persone sono state evacuate. Nei primi sette mesi del 2025, le calamità naturali hanno già causato in Vietnam oltre 100 vittime o dispersi e danni stimati in 21 milioni di dollari, mentre nel settembre 2024 il tifone Yagi aveva provocato perdite per 3,3 miliardi e centinaia di morti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tifone Kajiki evacuazioni calamità naturali Vietnam
Vedi anche
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza