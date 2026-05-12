Von der Leyen: "I bambini non sono merci", l'allarme sui rischi digitali

I bambini "non sono merci", quindi "nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere autorizzata a trattarli come tali". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, partecipando stamani a Copenaghen ad un summit sull'intelligenza artificiale e l'infanzia.

"I bambini sono bambini - ha detto - con i loro sogni, la loro curiosità, la loro apertura.Le possibilità sono immense, ma i pericoli sono altrettanto grandi, perché i bambini non sono piccoli adulti. Le loro menti sono delicate, la loro vulnerabilità psicologica profonda: le ferite mentali possono cambiare la loro vita. Più sono esposti al mondo digitale, maggiori sono i rischi".

"Like, condivisioni, retweet, clic - ha aggiunto von der Leyen - le validazioni dei social media influenzano sempre più il loro modo di pensare e di sentire. Giudizio costante, confronto costante e paura costante di non essere abbastanza. La pressione può essere schiacciante e vengono esposti in un momento in cui la loro resilienza sta appena iniziando a svilupparsi, perché sono ancora bambini".

"Conosciamo tutti le conseguenze - ha continuato la presidente - privazione del sonno, depressione, ansia, autolesionismo, comportamenti di dipendenza, cyberbullismo, adescamento, sfruttamento, suicidio. Con il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, questi rischi si moltiplicano rapidamente. Questi rischi sono la realtà del mondo digitale. E sia chiaro: non sono casuali".

"Sono il risultato - ha sottolineato - di modelli di business che trattano l'attenzione dei nostri figli come una merce. Più attenzione ricevono, più alto è il profitto. Un'organizzazione danese per i diritti dei bambini ha scoperto che quasi la metà dei contenuti che i bambini vedono sui social media è pubblicità. I giovani uomini sono dipendenti da giochi progettati per manipolarli e indurli a spendere sempre più soldi. Le giovani donne vengono prese di mira con pubblicità di prodotti di bellezza nel momento in cui si rimuovono il tag da una foto".

"Si tratta - ha notato - di scelte deliberate da parte dei fornitori di tecnologia, scelte fatte per poter trarre profitto dalla vulnerabilità dei bambini e speculare sulle loro paure e sui loro momenti di insicurezza. C'è un motivo per cui alcuni lo definiscono 'il più grande attacco informatico alla mente umana'. Quindi non si tratta solo di questioni tecniche sull'uso dei media. Si tratta dell'infanzia stessa, di ciò che i bambini significano per noi", ha concluso.