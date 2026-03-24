circle x black
Cerca nel sito
 

Von der Leyen in Australia, al via "nuova era" nelle relazioni Ue dopo l'accordo commerciale

La presidente della Commissione Europea al Parlamento di Canberra: "L'Europa è cambiata, non solo affari".

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (Fotogramma/Ipa)
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (Fotogramma/Ipa)
24 marzo 2026 | 08.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'accordo commerciale Ue-Australia apre una "nuova era" nei rapporti tra Bruxelles e Canberra, radicata "nell'amicizia". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando stamani al Parlamento australiano, nella capitale federale Canberra, dopo aver concluso i negoziati sull'accordo di libero scambio con la democrazia australe.

CTA

Von der Leyen ha ricordato di essere la prima presidente della Commissione a visitare l'Australia "da oltre un decennio": prima di lei era stato José Manuel Durao Barroso a recarsi agli antipodi dell'Unione, nel settembre del 2011.

L'Europa, ha aggiunto, "sta attraversando un momento pericoloso. La guerra infuria in Ucraina da quattro anni e non ci sono molte prospettive di una sua fine a breve. In Medio Oriente, infuria un nuovo conflitto".

I Paesi, ha continuato von der Leyen, "che hanno costruito i loro modelli economici sulla base della stabilità e della sicurezza che garantiscono si trovano ad affrontare una nuova realtà. Il mondo in cui viviamo è brutale, duro e spietato. Sembra capovolto".

Quelle che "consideravamo certezze vengono messe in discussione. La coperta di sicurezza di ieri ci è stata strappata via. È sconvolgente. Ma il mondo in cui viviamo è anche più onesto. Diciamo chiaramente cosa è cambiato e come stiamo cambiando. In questo contesto, la mia visita non è un viaggio simbolico". Secondo von der Leyen, "quello che firmiamo oggi darà inizio a una nuova era di partenariato economico e di sicurezza. L'Europa è cambiata. E non siamo solo aperti agli affari. Siamo qui per iniziare una nuova epoca nelle nostre relazioni, radicate nello spirito di amicizia".

La presidente ha fatto nel suo discorso diversi riferimenti a temi prettamente 'aussie', ad esempio citando la pavlova, una grande meringa morbida che viene ricoperta di frutta e altro, dolce ispirato ad una ballerina russa, la cui paternità è oggetto di accese dispute tra australiani e neozelandesi: "Non vedo l'ora - ha detto - di assaggiare una pavlova, o devo aspettare di visitare la Nuova Zelanda per provare questa prelibatezza?".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue Australia accordo Ue Australia Ursula von der Leyen
Vedi anche
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza