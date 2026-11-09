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Vuole comprare le nuove carte Pokemon, lascia la figlia di sei anni in fila fuori da un negozio

È successo in Carolina del Sud, dove un uomo è stato arrestato

Carte dei Pokemon
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09 novembre 2026 | 16.52
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Un padre ha abbandonato la figlia di sei anni in fila per tenersi il posto in vista di una nuova serie di carte dei Pokemon. Un uomo è stato arrestato in Carolina del Sud per aver lasciato la bambina, addormentata, in fila fuori da un negozio in modo da conservare il proprio posto in fila e comprare le nuove carte collezionabili dei Pokemon.

A riferirlo è ABC News, che ha raccontato come John-Michael Dooley, 35 anni e nativo di Johns Island, sia stato arrestato dopo che gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una bambina lasciata incustodita fuori da un negozio Target a Charleston, arrivata intorno alle 2.30 del mattino. Secondo la polizia, numerosi clienti si erano radunati fuori dal negozio durante la notte in previsione dell'uscita delle nuove carte Pokemon e alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l'uomo dare un cuscino e una coperta alla figlia prima di lasciarla addormentata in fila, poco dopo l'una di notte.

Dopo circa un'ora, non vedendolo tornare, alcuni clienti preoccupati hanno contattato la polizia. Una volta tornato al negozio, Dooley è stato identificato dai testimoni e arrestato. Dooley ha quindi ammesso durante l'interrogatorio di essere tornato a casa, lasciando la figlia incustodita, per poter mantenere il suo posto in fila ed evitare di perdere l'opportunità di acquistare le carte per primo.

La ragazza è rimasta illesa e affidata in custodia protettiva d'emergenza al Dipartimento dei Servizi Sociali della Carolina del Sud, mentre Dooley è stato accusato di condotta illecita nei confronti di un minore ed è stato successivamente rilasciato.

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