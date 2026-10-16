Zelensky allarma l'Europa: "20 milioni di profughi se l'Ucraina cade"

"Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti, 20 milioni di ucraini verranno in Europa". Lo prevede il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Bruxelles. "Perché ci distruggeranno, ci spingeranno fuori - continua - per questo vi chiediamo di difendere il nostro Paese".

Il presidente russo Vladimir Putin, aggiunge, "dice di volere l'est dell'Ucraina, dice di volere il Donbass. E allora perché l'invasione è iniziata con l'attacco a Kiev, la capitale? Un Paese non esiste senza capitale. Ci vuole annichilire, ci vuole distruggere, non rispetta la nostra sovranità né la nostra integrità territoriale", perché "pensa davvero che non siamo una nazione, né un Paese.

I russi, ricorda, "sono venuti sulla nostra terra per ammazzarci" e, per uno come Putin, "non è mai abbastanza. E poi? Entro quali confini si manterrà? Sta già testando i droni sui Paesi" europei. "Sull'Ucraina sono arrivati migliaia di droni. Migliaia. E gli americani dicono che è difficile parlare con Zelensky, che è più facile parlare con Putin", conclude.