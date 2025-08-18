circle x black
Cerca nel sito
 

Zelensky con vestito 'normale' alla Casa Bianca, Trump: "Stai benissimo"

Il presidente ucraino sceglie un abito civile e non la consueta felpa dopo le polemiche di febbraio

Zelensky e Trump nello Studio Ovale
Zelensky e Trump nello Studio Ovale
18 agosto 2025 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con questo vestito stai benissimo". Volodymyr Zelensky arriva alla Casa Bianca per l'incontro con Donald Trump e il primo dubbio, quello più frivolo e assolutamente supefluo, viene sciolto. Il presidente ucraino si presenta con un abito civile e non con la consueta tenuta militare, criticata da un cronista americano durante il celeberrimo meeting che lo scorso febbraio, nello Studio Ovale, terminò con una 'rissa' verbale. In quella circostanza, anche Trump evidenziò con sarcasmo la tenuta militare di Zelensky: "E' tutto elegante", aveva detto accogliendolo alla West Wing.

Zelensky oggi ha scelto la stessa giacca nera indossata al vertice Nato nei Paesi Bassi a giugno, un completo disegnato da uno stilista ucraino ma non un classico completo, vista anche l'assenza della cravatta. Scelta apprezzata da tutti. "E' favoloso con quel vestito", ha detto lo stesso giornalista che a febbraio aveva puntato il dito contro la tenuta militare. "Ho detto la stessa cosa!", ha incalzato Trump. "Ma lei indossa lo stesso vestito! Io ho cambiato, lei no", ha scherzato Zelensky rivolgendosi al giornalista.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump zelensky incontro trump putin
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza