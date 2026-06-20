circle x black
Cerca nel sito
 

Harry e Meghan a luglio in Uk con i figli, offerta residenza reale alla coppia

Ma il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno ancora risposto all'invito

Meghan e Harry - Fotogramma /Ipa
Meghan e Harry - Fotogramma /Ipa
20 giugno 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Harry e Meghan è stato offerto di soggiornare in una residenza reale quando, a luglio, torneranno nel Regno Unito con i figli Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque, per la prima volta in quattro anni. Lo riporta la Bbc precisando che il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno ancora risposto all'invito. In occasione di precedenti visite, il principe Harry aveva rifiutato l'offerta di soggiornare a Buckingham Palace per motivi di sicurezza legati all'utilizzo di un edificio così prestigioso e visibile. Non è chiaro quale residenza reale sia stata messa a disposizione della famiglia questa volta.

In un'intervista alla Bbc lo scorso anno, il principe Harry aveva parlato del suo desiderio di una "riconciliazione" con la famiglia reale. L'ultima volta che re Carlo ha visto i suoi nipoti Archie e Lilibet di persona è stata durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta nel 2022.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
royal family daily crown harry e meghan harry meghan viggio uk
Vedi anche
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video
Maturità, sollievo al classico per Quintiliano. Studenti scientifico: "Prova tosta ma eravamo preparati" - Video
Anne Hathaway è incinta, il video annuncio della terza gravidanza
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago
News to go
Sempre più giorni con caldo estremo, l'allarme di Greenpeace


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza