Harry, la frecciatina (velata) a William: "Tuo fratello ti fa impazzire?"

Resta ancora l'attesa di un possibile incontro di Harry con re Carlo

Principe Harry - Fotogramma/IPA
Principe Harry - Fotogramma/IPA
09 settembre 2025 | 12.21
Redazione Adnkronos
Si sa che, scherzando, spesso si racconta la verità. Il principe Harry non è esente dal detto popolare e, con una battuta, ieri sera ha accennato al rapporto spesso complicato tra fratelli. Parlando con il vincitore del WellChild Award, il premio dell'associazione di cui è sostenitore e per il quale è a Londra, il duca di Sussex ha chiesto a Declan Bitmead se suo fratello più piccolo lo facesse "impazzire". "No, andiamo d'accordo", gli ha risposto il 17enne. Al che, sorridendo, Harry ha rincarato: "Sai cosa? Siete fratelli e fate la stessa scuola, e questo a volte rende le cose più difficili".

Insomma, soltanto un accenno, quello del secondogenito di re Carlo al difficile rapporto fra fratelli, ma che basta e avanza a far trapelare un certo suo senso di amarezza, soprattutto dopo che lui e il principe William, appena qualche ora prima, avevano reso omaggio alla defunta regina, senza incontrarsi, pur trovandosi a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, durante il primo viaggio di Harry nel Regno Unito in cinque mesi.

Resta, comunque, ancora l'attesa di un possibile incontro di Harry con re Carlo, dopo tanto tempo che padre e figlio non si vedono (i due si erano incontrati di persona l'ultima volta un anno e mezzo fa). Come si sa, la speranza è l'ultima a morire, almeno fin quando il duca di Sussex si trova ancora nel Regno Unito. Ottimismo, dunque: oggi è ancora il secondo dei quattro giorni in cui resterà sul suolo britannico prima di far ritorno in California.

