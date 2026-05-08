Tifoso, sin da ragazzo, sin dai tempi della scuola. Con l'Aston Villa nel cuore. Il principe William è stato immortalato in un tripudio di gioia, con i pugni alzati verso il cielo al Villa Park di Birmingham, per la vittoria dell'Aston Villa, che vola alla finale di Europa League dopo aver battuto 4-0 il Nottingham Forest. E William, ha confermato l'allenatore Unai Emery, non è mancato ai festeggiamenti al termine della partita. "Era negli spogliatoi con i giocatori, con me, ovviamente, felicissimo anche lui", ha detto il ct spangolo.

Tutti aspettano la finale del 20 maggio. Sarà Friburgo-Aston Villa. Il principe per primo, che è nato a meno di un mese dalla notte storica che vide l'Aston Villa imporsi sul Bayern Monaco, conquistando la Coppa dei Campioni nel 1982. Nel 2015 William raccontava alla Bbc che ai tempi della scuola "tutti gli amici tifavano Manchester United o Chelsea" e di come volesse "emozioni". E anche 'distinguersi' dai compagni. Ormai da due anni è patron della Football Association.