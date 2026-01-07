circle x black
Re Carlo e Harry, nessun incontro a Londra alla fine del mese

Il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito per la causa presso l'Alta Corte contro Associated Newspapers, ma il sovrano rimarrà in Scozia

Re Carlo non incontrerà il figlio Harry - (Ipa)
Re Carlo non incontrerà il figlio Harry - (Ipa)
07 gennaio 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
Re Carlo non incontrerà il figlio Harry quando il duca di Sussex tornerà nel Regno Unito per la sua causa contro Associated Newspapers, prevista per la fine di questo mese. Il secondogenito del sovrano, infatti, assisterà al processo contro l'editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, a Londra, mentre è probabile che il padre rimanga in Scozia. Il motivo? Una questione di immagine, secondo il Times: il re non ha alcuna intenzione di essere associato al caso giudiziario. E a prescindere dal rapporto padre-figlio, hanno sottolineato fonti reali al giornale britannico, questa è la norma, poiché ci si aspetta sempre che un monarca si tenga alla larga da qualsiasi procedimento giudiziario in corso.

Il re ha incontrato il figlio l'ultima volta a Londra a settembre, durante la sua visita nel Regno Unito. Hanno preso il tè a Clarence House, in un incontro durato 50 minuti. Era la prima volta che padre e figlio si riunivano in 19 mesi. Harry, che vive con la moglie Meghan e i loro due figli a Montecito, in California, dovrebbe tornare entro la fine del mese per testimoniare presso l'Alta Corte. Sarà al fianco di altre celebrità che hanno intentato causa contro l'Associated Newspapers e si prevede che il suo viaggio durerà solo pochi giorni. L'avvocato di Harry, David Sherborne, ha chiesto a tutti e sette i ricorrenti di essere presenti all'apertura del processo come "dimostrazione di forza".

Se ciò dovesse accadere, Harry si unirà a Elton John e al marito David Furnish, a Liz Hurley, alla baronessa Lawrence, a Sadie Frost e a Simon Hughes. Il processo inizierà il 14 gennaio, con le arringhe introduttive dei ricorrenti e della difesa. Si prevede che i primi testimoni inizieranno a testimoniare solo il 19 gennaio. L'Associated Newspapers nega le accuse di illeciti e ha descritto le accuse come "raccapriccianti" e "semplicemente assurde". Si prevede che il processo, della durata di nove settimane, costerà 38 milioni di sterline (quasi 44 milioni di euro).

