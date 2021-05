Internazionali tennis Roma, Djokovic batte Sonego e vola in finale

Il campione in carica Novak Djokovic vola in finale agli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico. Il serbo, numero uno del mondo, prima testa di serie e 5 volte campione a Roma, sconfigge l'azzurro Lorenzo Sonego, numero 33 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (5-7), 6-2 in due ore e 45 minuti. Djokovic affronterà in finale il suo eterno rivale, lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del mondo e 2 del seeding.