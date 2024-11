Intervento della Premier al Business Forum Italia-Libia

“Il rapporto con la Libia è prioritario per l’Italia e per l’Unione europea”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al business forum Italia-Libia, che si è svolto il 29 ottobre a Tripoli. Dopo aver ricordato sul fronte economico l’importanza dei rapporti che da lungo tempo legano aziende italiane e libiche, ma per i quali occorre fare “un salto di qualità”, la Premier ha anche affrontato il tema del contrasto all’immigrazione clandestina, dichiarando che un fattore centrale in tal senso è “favorire i canali di migrazione legale”.

