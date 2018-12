Al Parco della Musica di Roma in scena dal mondo 'Les étoiles'

Maria Alexandrova, tra le protagoniste del gala di danza, curato da Daniele Cipriani, 'Les étoiles' in programma all'Auditorium Parco della Musica di Roma

Uno spettacolo da non perdere con le più grandi star del firmamento della danza mondiale. Per due sole recite, il 20 e il 21 gennaio, nella capitale, all'Auditorium Parco della Musica, si rinnova l'appuntamento con 'Les étoiles', gala a cura di Daniele Cipriani che porta in Italia grandi interpreti provenienti dalle maggiori compagnie internazionali (FOTO). Per la prima volta in Italia si esibiranno Kirill Serebrennikov e Yuri Possokhov che danzeranno il passo a due dal balletto scandalo dedicato a Rudolf Nureyev (debutto al Bolshoi di Mosca nel dicembre 2017).

Attesi, tra gli altri, Vladislav Lantratov e Maria Alexandrova del Teatro Bolshoi di Mosca, Leonid Sarafanov del Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo e Oleysa Novikova del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Bakhtiyar Adamzhan del Teatro dell’Opera di Astana (Kazakistan) e Tatiana Melnik dell’Opera di Stato Ungherese, Budapest, Polina Semionova del Teatro dell’Opera di Berlino, che vedremo su Rai Uno accanto a Roberto Bolle nel programma 'Danza con me' il 1 gennaio, accanto a Marianela Nuñez e Vadim Muntagirov del Royal Ballet di Londra e Sergio Bernal del Balletto Nazionale di Spagna.