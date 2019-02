(Fotogramma /Ipa)

Tutto pronto per il gran finale del Festival di Sanremo, che vedrà i 24 cantanti in gara impegnati nel duello per la vittoria di questa 69ma edizione della kermesse. Superospiti della serata, Eros Ramazzotti, che duetterà anche con Luis Fonsi, ed Elisa.

Ad aprire la gara sarà Daniele Silvestri. Poi l'ordine di uscita dei cantanti proseguirà con Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Bertè, Francesco Renga, Mahmood, Ex Otago, Il Volo, Paola Turci, The Zen Circus, Patty Pravo con Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Nino D'Angelo e Livio Cori, Federica Carta con Shade, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Einar e Motta.