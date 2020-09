E' Scarlett l'attrice più pagata

(Afp)

Per il secondo anno consecutivo l'attrice Scarlett Johansson è in cima alla lista delle attrici più pagate stilata dalla rivista 'Forbes'. La diva 34enne ha guadagnato circa 56 milioni di dollari tra luglio 2018 e giugno 2018. Segue la star di 'Modern Family' Sofia Vergara con 44,1 milioni di dollari, mentre Reese Witherspoon, che produce e appare nel film drammatico della Hbo 'Big Little Lies', si è classificata terza con 35 milioni di dollari.

Elisabeth Moss, che recita nella serie drammatica distopica 'The Handmaid's Tale', e l'attrice australiana Margot Robbie sono entrate nella top 10 per la prima volta, con guadagni stimati, rispettivamente, di 24 e 23,5 milioni di dollari. Nella lista anche Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Kaley Cuoco, Charlize Theron ed Ellen Pompeo. Le stime di Forbes si basano su ricerche di mercato, vendite al botteghino e interviste con esperti del settore.