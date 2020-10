Danza, direttore Chaillot: "Aterballetto a Parigi, una sfida vinta"

Una scena del 'Don Juan' di Johan Inger in scena al Théatre de Chaillot a Parigi

"Sfida vinta a Parigi per Aterballetto. Si sono esibiti, in questi giorni, gli straordinari interpreti della compagnia italiana per la gioia del pubblico di Chaillot. Complesso incomparabile che sa confrontarsi con il repertorio e la nuova creazione contemporanea". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Didier Deschamps, direttore di Chaillot - Théâtre national de la Danse.

Aterballetto è a Parigi dal 14 ottobre e rimarrà in Francia fino a domani con 'Don Juan' il balletto firmato da Johan Inger su una partitura originale di Marc Alvarez. Ad oggi sono state oltre 2mila, considerata la limitazione del posti per la pandemia, ad aver applaudito lo storico complesso guidato da Gigi Cristoforetti, direttore generale e della programmazione della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto.

Cara Carmela,

Come saprai qui a Parigi dalla mezzanotte di ieri vige il coprifuoco, quindi il teatro è stato costretto ad annullare lo spettacolo di questa sera.

Alla fine abbiamo potuto fare 4 spettacoli per un totale di 2000 spettatori circa e considerando le regole covid che non permettono ovviamente di occupare tutti i posti disponibili.