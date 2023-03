Italia-Inghilterra, dove vederla in tv e streaming

Oggi, giovedì 23 marzo 2023, si gioca Italia-Inghilterra, primo match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Maradona di Napoli, calcio d'inizio previsto alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

"Italia-Inghilterra è molto affascinante, Giocare partite di questo livello è molto bello e importante. Essendo la prima è anche la più difficile. Con gli inglesi sembra sia diventata una partita amichevole, abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni che sta diventando una classica tipo Italia-Germania" ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini in esclusiva ai microfoni della Media Factory Figc a poche ore dalla sfida. "Napoli è sempre stato uno stadio pieno di entusiasmo, lo è con la propria squadra e lo è sempre stato anche con la Nazionale. Sarà una bella serata e il pubblico ci aiuterà", ha aggiunto Mancini.

Il ct avversario Gareth Southgate ha detto di voler fare la storia visto che l'Inghilterra non vince dal 1961 in Italia: "Ritengo l'Inghilterra una delle squadre migliori al mondo, ha una serie di giocatori di qualità incredibile da tempo ormai. Per noi sarà difficile ma penso che anche noi a loro qualche problema glielo creeremo. Non sarà una partita facile per nessuna delle due squadre. Adesso inizia un nuovo ciclo fino al 2026, in mezzo la Nations League e un altro Europeo, la speranza è fare meglio, cercando di centrare qualche obiettivo".