Jafar Panahi, scarcerato il regista iraniano

Detenuto per "propaganda contro il sistema", era in sciopero della fame e della sete

Il regista iraniano Jafar Panahi è stato scarcerato su cauzione, dopo sette mesi di prigione nel carcere di Evin, che 48 ore prima aveva avviato uno sciopero della fame e della sete. Panahi era in carcere per scontare una condanna a sei anni di reclusione per "propaganda contro il sistema".

La moglie del cineasta Tahereh Saeidi ha annunciato al critico cinematografico Mansour Jahani, al telefono, che grazie agli sforzi degli avvocati, Panahi è stato rilasciato.