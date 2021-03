Juve-Spezia 3-0: Morata, Chiesa e Ronaldo a segno

(Adnkronos)

La Juventus batte lo Spezia 3-0 nell'anticipo serale della 25esima giornata della Serie A e si riprende il terzo posto solitario in classifica. I bianconeri non brillano nella prima frazione ma vanno vicini al gol in più di un'occasione, in particolare col destro di Ronaldo che centra il palo. La Juve sblocca il risultato nella ripresa, al 62'. Bernardeschi scappa a sinistra e crossa, Morata è puntuale all'appuntamento con il tocco ravvicinato: 1-0 e gol convalidato dopo una lunghissima quanto inspiegabile revisione del Var. La rete permette ai padroni di casa di giocare con maggiore scioltezza e al 71' arriva il raddoppio. Bernardeschi fugge ancora sulla fascia, dalla sua iniziativa nasce la chance per Chiesa che al secondo tentativo fa centro: 2-0. All'88' gloria anche per Ronaldo. Solo davanti alla porta, su suggerimento di Bentancur, il portoghese non sbaglia: 3-0. Nel finale, gli ospiti sprecano un rigore e completano la sera nera. La vittoria permette alla Juve di salire a 49 punti, a 3 lunghezze dal Milan e a 7 dall'Inter capolista. Lo Spezia, troppo 'allegro' in difesa, finisce k.o. e rimane a 25 punti, con il rischio di perdere vantaggio sulla zona retrocessione.