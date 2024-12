La Commissione UE approva il piano di riduzione del debito

Nell’ambito dell’entrata in vigore del nuovo Patto di Stabilità, la Commissione europea ha valutato positivamente i piani di risanamento ricevuti dai paesi membri in queste ultime settimane. Dei 22 piani presentati, 20 hanno ricevuto l’approvazione dell’esecutivo comunitario. Solo quello olandese dovrà essere rivisto, mentre quello ungherese è ancora oggetto di analisi. Il piano italiano è stato invece approvato. Anche la Legge di Bilancio 2025 ha ricevuto il via libera. La Commissione Ue rivolge all’Italia solo tre raccomandazioni: 1) deve garantire che il tasso di crescita nominale della spesa netta non superi l’1,3% nel 2025 e l’1,6% nel 2026; 2) deve porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2026; 3) entro il 30 aprile 2025 fissato dal Consiglio l'Italia deve prendere provvedimenti efficaci e presentare alla Commissione Ue le misure necessarie insieme alla relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025. In seguito, l'Italia dovrà riferire sui progressi compiuti nell'attuazione di questa raccomandazione almeno ogni sei mesi fino a quando il disavanzo eccessivo deficit eccessivo sia stato corretto.