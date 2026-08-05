La guerra in Iran, gli equilibri geopolitici e i potenziali impatti economici

L’estate si chiude in un clima di attesa. Alla sospensione legata alla pausa di agosto si affianca l’incertezza sull’evoluzione delle tensioni internazionali, mentre l’autunno si profila complesso sia sul piano economico sia su quello politico. Sullo sfondo pesano scadenze elettorali rilevanti, dalle elezioni di mid-term del 3 novembre negli Stati Uniti alla conclusione della legislatura italiana, prevista nel corso del 2027. Diversi segnali convergono verso uno scenario meno stabile: la decisione della Banca Centrale europea di mantenere invariato il costo del denaro era ampiamente attesa, ma resta concreta l’ipotesi di un rialzo dei tassi in occasione del prossimo Consiglio, in un contesto in cui l’inflazione rimane lontana dal target del 2% e gli effetti prolungati dello shock energetico continuano a riflettersi sull’economia. La distribuzione di questi costi sarà decisiva per misurare l’impatto su famiglie e imprese.

A complicare il quadro contribuiscono le tensioni lungo due snodi fondamentali del commercio globale: il Mar Rosso e lo Stretto di Bab el-Mandeb, che collegano il Mediterraneo all’Oceano Indiano, e lo Stretto di Hormuz, passaggio cruciale tra il Golfo Persico e l’Oceano Indiano. Una limitazione prolungata del transito delle merci rischierebbe di aggravare le difficoltà delle catene di approvvigionamento, colpendo in particolare le economie più dipendenti dall’importazione di materie prime, a partire da quelle europee. In questo contesto, la gestione del dossier iraniano da parte dell’amministrazione Trump alimenta un ulteriore fattore di incertezza, elemento che resta particolarmente sensibile per i mercati finanziari. Finora questi ultimi hanno assorbito i rischi con relativa tranquillità, ma il quadro rimane esposto a possibili shock, come ricordato più volte dal Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. Alle variabili geopolitiche ed economiche si aggiunge poi il peso delle dinamiche elettorali. Negli Stati Uniti, Trump appare condizionato dalla prospettiva di una perdita di consenso già segnalata dai sondaggi; in Italia, il clima preelettorale rischia di incidere sulla definizione della prossima legge di Bilancio. Se la manovra dovesse trasformarsi in un terreno di competizione tra partiti, nella maggioranza come nell’opposizione, potrebbero indebolirsi le risposte economiche e sociali richieste da una fase già fragile. Il risultato sarebbe un autunno politicamente ed economicamente più difficile.